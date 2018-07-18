Мораес рассказал, видит ли что-то плохое в переходе в "Шахтер"

Мораес дал комментарий относительно трансфера в состав "горняков". Фото: ФК "Шахтер"

Бразильский новичок "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал свой трансфер из киевского "Динамо".

"Очень рад, что буду играть за" Шахтер ". Я очень спокоен, потому что ничего плохого не сделал. Одна из причин, почему я здесь - возможность работать с Паулу Фонсекой. За этот месяц я многому у него научился", - рассказал Мораес на презентации новичков дончан, передает FootballHub.

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Бразилец Мораес перебрался из "Динамо" в "Шахтер" на правах свободного агента.