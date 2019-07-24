Мораес может перейти в "Рому"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2979
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 810
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
4 Просмотров: 1486
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1791
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6336
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9396
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3267
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17209
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3402
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 630
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках
"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках
Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол
Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол
Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса
Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 873
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2322
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1080
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1242
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 08:06

Мораес может перейти в "Рому"

  Комментировать
Мораес может перейти в &quot;Рому&quot;
Мораес никогда не играл в элитных чемпионатах

"Рома" ищет замену нападающему Эдину Джеко, который может покинуть клуб летом.

По информации "Трибуны", один из кандидатов – форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Им интересовался и "Интер", который сейчас тоже ищет нападающего.

В приоритете для "Ромы" – Гонсало Игуаин. С "Ювентусом" есть соглашение по аренде с правом выкупа, но сам футболист еще не дал согласие на трансфер.

Также среди кандидатов Мариано Диас из "Реала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спартак" хочет арендовать футболиста "Шахтера"

В прошлом сезоне Мораес сыграл 39 матчей, забил 26 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2020-го. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мораес может перейти в "Рому"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 58646
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 48269
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 9 Просмотров: 47601
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 41684
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 35669
Спорт
Российский боксер умер после боя
Российский боксер умер после боя Просмотров: 288
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
 Просмотров: 531
"Динамо" должно налаживать сотрудничество с чешскими и бельгийскими командами
"Динамо" должно налаживать сотрудничество с чешскими и бельгийскими командами
 Просмотров: 324
Стало известно, когда Усик проведет свой следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет свой следующий бой Просмотров: 873
Полиция сняла подозрения с Роналду в изнасиловании
Полиция сняла подозрения с Роналду в изнасиловании Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
5
Савченко спалила своє фото у багатті
4
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 1252
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua