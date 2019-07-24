Мораес может перейти в "Рому"

"Рома" ищет замену нападающему Эдину Джеко, который может покинуть клуб летом.
По информации "Трибуны", один из кандидатов – форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Им интересовался и "Интер", который сейчас тоже ищет нападающего.
В приоритете для "Ромы" – Гонсало Игуаин. С "Ювентусом" есть соглашение по аренде с правом выкупа, но сам футболист еще не дал согласие на трансфер.
Также среди кандидатов Мариано Диас из "Реала".
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В прошлом сезоне Мораес сыграл 39 матчей, забил 26 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2020-го. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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