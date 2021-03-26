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пятница, 26 марта 2021 13:16

Монзуль будет судить матчи квалификации Кубка мира

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Монзуль будет судить матчи квалификации Кубка мира
Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: "УАФ

Украинский арбитр 39-летняя Екатерина Монзуль будет судить матчи квалификации Кубка мира-2022.

Монзуль получила назначение на матч 2-го тура квалификации Кубка мира Австрия - Фарерские острова, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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На линиях Монзуль будут помогать земляки Александр Жуков и Виктор Матяш. 4-й судья - Денис Шурман. Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения). Делегат ФИФА - Франтишек Лауринец (Словакия).

Игра между Австрией и Фарерскими островами пройдет 27 марта. Начало игры в 21:45.

Монзуль Екатерина - украинский футбольный арбитр. Первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитр ФИФА и первая арбитриня, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины. Судила финал женской Лиги чемпионов 2013/14 "Тюресо" - "Вольфсбург" и финал женского Кубка мира 2015 США - Япония.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшей арбитринею мира 2015 года.

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