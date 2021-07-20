Монзуль будет обслуживать матч с участием сборной Бразилии

Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: ФК "Карпаты"

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на летней Олимпиаде в Токио.

Бригада Монзуль рассудит матч женского футбольного турнира Олимпиады между сборными Китая и Бразилии, сообщает УАФ.

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На линии ей будут помогать Марина Стрелецкая и Люси Ратайова.

Четвертый арбитр - Стефани Фраппар из Франции. Арбитр ВАР - Гильермо Гуадра Фернандес из Испании

Матч между сборными Бразилии и Китая состоится в среду, 21 июля. Начало в 11:00. Екатерина Монзуль является одним из лучших украинских футбольных судей. Ей доверят центральные матчи чемпионата Украины. УЕФА приглашает Монзуль работать на матчах еврокубков.