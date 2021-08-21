"Монако" снова проиграл в чемпионате Франции

В этом году монегаски имеют мало поводов для радости. Фото: Reuters

В матче 3-го тура французской Лиги 1 "Монако" проиграл "Лансу". Встреча проходила на стадионе "Луи II" (Монако) и завершилась со счётом 0:2.

На 51-й минуте счёт открыл Иньятиус Ганаго, ему ассистировал Жонатан Клосс. Спустя десять минут красную карточку получил полузащитник "Ланса" Шейк Умар Дукур. На 86-й минуте за грубый фол против Симона Банзы был удалён российский полузащитник монегасков Александр Головин.

В добавленное время "Ланс" забил второй мяч — отличился Банза, голевую передачу отдал Пшемыслав Франковски.

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"Монако" в трёх матчах набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1. "Ланс" (5) — на четвёртом месте. Раньше "Монако" проиграл "Шахтеру" — 0:1.