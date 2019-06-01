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суббота, 01 июня 2019 09:48

Молодежный Кубок мира. Украина встретится в 1/8-й финала с Панамой

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Молодежный Кубок мира. Украина встретится в 1/8-й финала с Панамой
Последний матч сборная Украины сыграла вничью против Нигерии

Сборная Украины U-20 в 1/8-й финала чемпионата мира сыграет с Панамой.

В случае победы подопечные Петракова встретятся с победителем пары Колумбия – Новая Зеландия – пишет "Трибуна"

На групповом этапе сборная Украины U-20 одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и заняла первое место.

Сборная Панамы U-20 заняла 3-е место в группе E. Сыграла вничью с Мали, проиграла Франции и обыграла Саудовскую Аравию.

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Матч Украина – Панама состоится 3-го июня, начало – в 18.30

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