Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях

Руслан Ротань одержал вторую победу в турнире. Фото УАФ

Молодежная сборная Украины вчера в Хельсинки победила Финляндию (2:0).

Юхим Конопля открыл счет на 22-й минуте.

Данило Сикан на 45+2-й минуте удвоил результат. Сообщает "Трибуна".

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань подвел итоги матчей против Дании и Финляндии в квалификации Евро-2021.

"Считаю, что первый тайм в матче с финнами сборной Украины удался. Мы забили два мяча и в целом полностью контролировали ситуацию на поле.

Во втором тайме, особенно в первой половине, мы немного расслабились, отдав инициативу сопернику. Правда, угрозы нашим воротам возникали в основном после стандартных положений. Сами мы не смогли реализовать несколько шансов. В будущем хотелось бы, чтобы команда ровно проводила весь матч

У нас сейчас хорошее поколение футболистов. Важно, что все они пытаются выполнять наши требования. Я сейчас не буду кого-то из них выделять, вся команда на прошлом сборе работала, как единый механизм.

Я уже не раз говорил, что для нас важно качество игры, которое мы стараемся улучшать. Хотя и от результата мы не отказываемся. Каждый матч, который остался в отборе, будет для сборной Украины как финальный", – сказал Ротань.

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Сборная Украины U-21 после 6 сыгранных матчей имеет в активе 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице квалификации Евро-2021. На Евро U-21 выйдут победители групп, а также лучшие вторые места.