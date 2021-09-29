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среда, 29 сентября 2021 15:34

Молдова опередила Украину и Россию в таблице коэффициентов этого года

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Молдова опередила Украину и Россию в таблице коэффициентов этого года
"Шериф" стал автором громкой сенсации в Мадриде. Фото: "Шериф"

Победа "Шерифа" вывела Молдову в топ-4 стран сезона-2021/2022 в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь в её активе стало 18 очков. Столько же у Швейцарии. Их опережают лишь Швеция (19,5) и Нидерланды (26). Украина занимает 20-е место (15), Россия - 38-е (8,5).

Если обратить внимание на общую таблицу коэффициентов УЕФА, то Украина остается на 11-й позиции с результатом 30.601. Но приблизилась на расстояние одной победы к России (30.882), занимающей 10-е место.

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Сегодня, 29 сентября, киевское "Динамо" проведёт на выезде матч группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". 30 сентября "Заря" в Лиге конференций будет принимать итальянскую "Рому".

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