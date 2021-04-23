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пятница, 23 апреля 2021 04:48

МОК заявил о создании виртуальных Олимпийских игр

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МОК заявил о создании виртуальных Олимпийских игр
Пройдут первые Олимпийские виртуальные игры. Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об организации пяти киберспортивных мероприятий, которые будут проведены в преддверии летних игр этого года в Токио.

Это первые соревнования в истории комитета, которые привлекут виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию, сообщает пресс-служба.

Мероприятие пройдет перед стартом Олимпийских игр в Токио – с 13 мая по 23 июня 2021 года.

Олимпийская виртуальная серия (OVS) будет включать соревнования по:

автогонкам;

бейсболу;

велоспорту;

гребле;

парусному спорту.

Каждое такое мероприятие будет проводиться через координацию между признанной МОК Международной федерацией данного вида спорта и соответствующим издателем игр.

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Виртуальная Олимпийская серия – это новый уникальный Олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Он поощряет участие в спорте и способствует олимпийским ценностям, уделяя особое внимание молодежи.

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