"Мой сын быстрее, сильнее и умнее Ломаченко" - отец Лопеса

Отец Теофимо Лопеса не сомневается в победе своего сына над украинским боксером Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
По словам Лопеса-старшего, его сын имеет преимущество сразу в нескольких аспектах и без проблем победит соперника.
"Мой сын быстрее, сильнее и умнее Ломаченко. У него есть все, чтобы победить. Василий привык побеждать и сочетать это со своими качествами на ринге, но Теофимо это не волнует. Он его так сильно побьет, что Ломаченко будет отсутствовать месяца или год, около того. Он будет просто опустошен", - сказал Лопес-старший в комментарии Boxиng Scene
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Поединок между Валислем Ломаченко и Теофимо Лопес запланирован на 17 октября в США.
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