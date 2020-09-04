"Мой сын быстрее, сильнее и умнее Ломаченко" - отец Лопеса

Василия Ломаченко ждет не простой поединок. Фото: Инстаграм Василия Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса не сомневается в победе своего сына над украинским боксером Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

По словам Лопеса-старшего, его сын имеет преимущество сразу в нескольких аспектах и ​​без проблем победит соперника.

"Мой сын быстрее, сильнее и умнее Ломаченко. У него есть все, чтобы победить. Василий привык побеждать и сочетать это со своими качествами на ринге, но Теофимо это не волнует. Он его так сильно побьет, что Ломаченко будет отсутствовать месяца или год, около того. Он будет просто опустошен", - сказал Лопес-старший в комментарии Boxиng Scene

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко готов отдать Лопесу часть гонорара ради проведения поединка

Поединок между Валислем Ломаченко и Теофимо Лопес запланирован на 17 октября в США.