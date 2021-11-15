"Мой муж должен зарабатывать от €10 тысячи Мне нужно €3 тысячи в месяц" - жена игрока сборной Украины

Александр и Анна Зубковы. Фото: Instagram Анны Зубковой

Жена полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины 25-летнего Александра Зубкова рассказала о финансовых расходах.

Анна Зубкова считает, что ее муж должен хорошо зарабатывать.

"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. Какая зарплата мужа нормальная? От 10 тысяч евро.

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Сколько нужно тратить на себя, чтобы комфортно чувствовать себя? Если без дочери, три тысячи. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

Раньше я считала, что есть муж, обеспечивающий тебе финансовую безопасность, и этого достаточно. Но последний год я думаю, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве", – сказала Анна Зубкова в эфире программы "КраСавина".

Александр Зубков воспитанник "Шахтера", но не смог закрепиться в донецкой команде. Выступал на правах аренды за "Мариуполь". Уже третий сезон выступает в чемпионате Венгрии за "Ференцварош". В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. В общей сложности за национальную команду провел 17 матчей и забил один гол.