Мои футболисты опустили руки – Де Дзерби

Де Дзерби говорит, что это не самое болезненное его тренерское поражение. Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопросы после поражения в 3-м туре ЛЧ против "Реала" (0:5).

– Наверное, это ваше крупнейшее поражение в карьере, как вы можете его объяснить?

– Нет, это не самое ужасное поражение в моей карьере. На самом деле, я должен принимать решения, как играет моя команда, еще до начала матча. Иногда для тренеров возникают такие ситуации, когда можно и проиграть. Но я думаю, что моя команда старалась показать свой футбол.

В первом тайме мы даже неплохо играли. Конечно, были ситуация, когда мы пропустили первый гол. Бензема был в чистом офсайде. Это неправильное правило, по которому засчитали этот гол. Во втором тайме "Реал" забил второй гол, матч стал гораздо сложнее для нас.

Не хочу говорить о первом голе, "Реал" играл очень хорошо. Когда "Реал" играет, как "Реал", соперникам сложно. Но вы спрашиваете первый гол, мы видели похожий гол в матче Франция – Испания. Если бы не Мбаппе, а тут – если бы не Бензема, зачем Кривцов играл бы именно так? Это неправильное правило.

– Чем обусловлено отсутствие Степаненко в стартовом составе сегодня?

– Мы решили, что будут играть два полузащитника – Майкон и Алан Патрик. При развитии атак Майкон играл ниже, Алан Патрик – выше. Я принял такое решение из-за этого.

– Что вы сказали ребятам в раздевалке в перерыве?

– Сказал, что мы играли хорошо в первом тайме, что надо продолжать играть и не опускать руки. Считаю, что мы неплохо выглядели в первом тайме, но слишком много теряли мячи, особенно, полузащитники. Тете и Соломон, и Алан Патрик – мы теряли слишком много мячей, "Реал" мог играть на контратаках.

Потом я призывал продолжать играть. Я заметил, когда Винисиус забил два гола, что несколько футболистов опустили руки. Это мне совсем не понравилось. Я просил не опускать руки, но получился такой результат. Одно – проиграть 0:2, другое – 0:5. Команда находится в процессе, не хочу, чтобы случались такие тяжелые результаты.

- Еще до первого гола вы очень эмоционально реагировали на игру команды, что шло не так? Насколько остро стоял вопрос коммуникации с командой, языковой барьер?

– Я всегда нервничаю. Когда я перестану нервничать, это будет тот момент, когда надо будет уезжать домой. Нет реальной причины, просто я заметил, что теряли слишком много мячей, делали ошибки, которых обычно не делаем, их делали те игроки, которые обычно не делают. Возможно, в этом причина.

- Насколько повлияло отсутствие Матвиенко? Если бы он был, вы бы предпочли использовать его в центре или слева?

– Если бы Матвиенко чувствовал себя хорошо, сегодня бы он играл. Точка. Считаю, что это неправильно говорить, на какой позиции он играл бы, если бы чувствовал себя хорошо. Для нас это ключевой игрок. Но тот, кто его заменял, тоже играл хорошо. Но для нас большая разница, когда есть Матвиенко, и когда его нет.

Многие наши футболисты сегодня сыграли хорошо. Журналисты обращают больше внимания на окончательный результат, а я должен обращать внимание на все. Я не могу отбрасывать то, что я видел в первом тайме и что потом видел во втором.

В моем последнем сезоне, когда я буду тренером "Шахтера", мы будем играть в ЛЧ совсем по-другому. В моем последнем сезоне в "Шахтере" мы будем играть в ЛЧ, как лидеры. Не думаю, что у нас были проблемы в плане развития игры, у нас была проблема, что мы теряли слишком много мячей в ключевых зонах, где играют наши полузащитники. Мы планировали, что Фернандо будет больше атаковать в глубину, а не опускаться к полузащитникам, чтобы получить мяч, – сказал Де Дзерби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Реал" разгромил "Шахтер"

В параллельном матче группы "Интер" дома обыграл "Шериф" – 3:1. После трех туров лидируют "Шериф" и "Реал". В обеих команд по 6 очков. В "Интера" – 4. "Шахтер" идет последним с 1 очком.