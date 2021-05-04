"Мои друзья погибли от алкоголя, наркотиков, оружия" - Шевченко вспомнил свое детство

Наставник сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко вспомнил свое детство.

По словам Шевченко, не все его друзья смогли удержаться от соблазнов.

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"У меня в селе не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул "железный занавес", мир, который мы знали, разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь", - цитирует Шевченко Večernje Novosti.

Андрей Шевченко родился в селе Двиркивщина Яготинского района Киевской области. По данным с сайта Верховной Рады населения Двиркивщина составляет 390 человек.

Проходил становления футболиста в системе киевского "Динамо". Был звездой команды в 90-х годах. Затем выступал за "Милан" и "Челси". Выигрывал Лигу чемпионов и "Золотой мяч".

С лета 2016 года возглавляет сборную Украины. Смог вывести национальную команду на Евро-2020/21.