Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2097
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1611
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2187
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 324
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1620
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5562
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
16
4
5
8
6
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Видео
Все видео
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
Как бывший вратарь "Легии" опозорился в первой лиге Украины
Как бывший вратарь "Легии" опозорился в первой лиге Украины
Ни одна команда не могла устоять против "Реала"
Ни одна команда не могла устоять против "Реала"
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 513
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 315
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 13:21

Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16

  Комментировать

Полузащитник киевского "Динамо" 27-летний Беньямин Вербич впервые стал отцом.

Вечером 15 августа у словенского футболиста родился сын. Мать - украинка Альвина Царенко, прославившаяся откровенными фотографиями для Playboy.

"Вес новорожденного 3190 граммов, рост – 53 сантиметра", - сообщила роженица в Instagram.

Имя малыша пока неизвестно.

Фото: instagram.com/benjaminverbic7

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы

22 февраля форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 24-летний Артем Беседин во второй раз стал отцом. Жена Радмила родила дочь. Супруги назвали девочку Каролиной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Захотелось вернуться в детство. Выход был один" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 12411
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 12061
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 8451
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5715
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
11
 Просмотров: 4950
Спорт
Китай объявил себя победителем Олимпиады
Китай объявил себя победителем Олимпиады Просмотров: 396
Почему сборная Украины по футболу до сих пор не имеет тренера
Почему сборная Украины по футболу до сих пор не имеет тренера
 Просмотров: 198
"Полное фиаско" - Вацко раскритиковал УАФ
"Полное фиаско" - Вацко раскритиковал УАФ Просмотров: 342
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
 Просмотров: 162
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
1
Экзамен по украинскому языку станет обязательным для руководителей госадминистраций
1
В столице появится памятник Ивану Франко
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 122
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть