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воскресенье, 02 июня 2019 12:04

"Мне захотелось свалить его в отместку" – Руис прокомментировал победу над Джошуа

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&quot;Мне захотелось свалить его в отместку&quot; – Руис прокомментировал победу над Джошуа
В 3 раунде Джошуа падал дважды

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) после сенсационной победы над Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прямо на ринге не скрывал своих эмоций и признавался, что его детская мечта сбылась. Также мексиканец отметил, что не против реванша с британцем – пишет "Трибуна"

"Хочу сказать спасибо Богу, что дал мне эту победу. Без него это было бы невозможно. Мне сейчас так хорошо! Я мечтал об этом с шести лет, тяжело работал ради этого, и сейчас не могу поверить, что исполнил мечту. Спасибо команде, моим кентам, Эдди Хирну, отцу, всей семье. Совершенству нет предела, бэйби!


Мой первый нокдаун? Не знаю, чувак. Я впервые оказался на настиле, но это лишь сделало меня сильнее. Мне захотелось его свалить в отместку Я не хотел выбрасывать все, на что был горазд. Нужно было погонять его чуть больше, поработать в туловище и голову. Следовал плану моих тренеров. Все получилось.

Почему удалось подняться? Да потому что я мексиканский воин! Во мне течет мексиканская кровь! Говорили о мексиканском стиле? Так вот он!

Реванш против Джошуа? Конечно! Но прямо сейчас я хочу праздновать. Я же тут историю сотворил для Мексики!"

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