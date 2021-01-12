"Мне трудно бороться с" Шахтером "- Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" 75-летний Мирча Луческу рассказал о противостоянии с "Шахтером".

По словам румынского наставника, ему не просто противостоять своей бывшей команде.

"Конечно, это тяжело, словно бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, то буду работать так, будто я работал там 100 лет. Мой сын Разван легче меняет места работы, я нет, - сказал Луческу в комментарии Playsport.

По итогам 1-й части сезона "Динамо" опережает "Шахтер" на 1 очко.

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Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер". С донецкой командой выиграл Кубок УЕФА и 8 раз УПЛ.