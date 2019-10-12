"Мне нравится, что Уайлдер думает обо мне" – Усик

Усику нравится вниманиие Уайлдера. Фото Рейтер

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) накануне своего дебюта в супертяжелом дивизионе прокомментировал возможный будущий бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО) и отреагировал на его высказывания в свою сторону.

Слова нашего боксера цитирует Fansided:

"Я на самом деле не думаю о том, что говорит Уайлдер. Мне без разницы, что он там думает. Честно говоря, мне нравится, что он говорит обо мне, ведь это значит, что я уже в его голове. Он чемпион и знает, что это значит. Я сильно не обращаю на это внимание, но мне нравится, что он думает обо мне", - сказал Усик.

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Завтра, в воскресенье, 13 октября в 05.00 утра по Киеву Александр выйдет в ринг Winrust Arena против американца Чазз Уизерспун (38-3; 29 КО) в дебютном для себя поединке в супертяжелом весе. Трансляция боя на нашем сайте.