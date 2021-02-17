Минздрав разрешил болельщикам вернуться на трибуны

Болельщики смогут вернуться на трибуны. Фото: pixabay

С 18 февраля в Украине позволяют зрителям матчей вернуться на трибуны.

В то же время для них будут определенные карантинные ограничения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.

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На завтра запланирован матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" в Киеве. Его начало в 19:55 по киевскому времени.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.