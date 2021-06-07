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понедельник, 07 июня 2021 17:30

Минюст Швейцарии запретил наказывать клубы Суперлиги

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Минюст Швейцарии запретил наказывать клубы Суперлиги
Швейцарцы запретили наказывать клубы Суперлиги. Фото:Twitter Суперліги

УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число участников Европейской Суперлиги.

Как сообщает испанское издание Cadena SER, швейцарские судебные власти предостерегают обе международные футбольные организации от наложения санкций на "Барселону", мадридский "Реал" и "Ювентус".

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги. Но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.

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7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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