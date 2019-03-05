Министр спорта Украины не видит смысла финансировать федерацию собирателей грибов

Жданов рассказал о распределении средств в спорте. Фото: Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с распределением средств между видами спорта.

"Больше всего получают те виды спорта, которые показывают лучшие результаты. Получил медаль на чемпионате Европы, чемпионате мира, Олимпийских играх – получаешь больше.

Возможен и другой подход – равномерное распределение средств на всех. Но поскольку средств всегда на всех не хватает, то размазывать тонким слоем масло по хлебу не стоит.

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Я не вижу целесообразным финансировать федерацию собирателей грибов или еще кого-то, лучше отдать средства, например, фехтованию или иному виду спорта, который известен, приносит медали и благодаря которому гимн Украины звучит за рубежом", – передает слова Жданова "Апостроф".

Игорь Жданов возглавляет Министерство молодежи и спорта Украины с декабря 2014 года.