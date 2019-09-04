Миллион долларов за матч. Посчитали призовые Свитолиной

Свитолина впервые вышла в полуфинал чемпионата США

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (WTA, 5) вышла в полуфинал последнего в сезоне турнира "Большого шлема" – US Open.

Об этом пишет "Телеграф".

Победа в четвертьфинальном матче с Контой принесла украинке 960 тысяч долларов.

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Сереной Уильямс. Победа в этом матче принесет Элине 1,9 млн долларов.

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Призовые на US Open-2019. Выход в 1/4 финала - 500 тысяч долларов, выход в 1/2 финала - 960 тысяч долларов, выход в финал - 1 900 тысяч долларов, победитель турнира - 3 850 тысяч долларов.