Миллион долларов за матч. Посчитали призовые Свитолиной

 
Ексклюзивы
1/5
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 405
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 6912
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1161
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1773
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6111
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6129
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Свитолина проиграла полуфинал Большого шлема
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28710
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6651
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1017
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 16:08

Миллион долларов за матч. Посчитали призовые Свитолиной

  Комментировать
Миллион долларов за матч. Посчитали призовые Свитолиной
Свитолина впервые вышла в полуфинал чемпионата США

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (WTA, 5) вышла в полуфинал последнего в сезоне турнира "Большого шлема" – US Open.

Об этом пишет "Телеграф".

Победа в четвертьфинальном матче с Контой принесла украинке 960 тысяч долларов.

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Сереной Уильямс. Победа в этом матче принесет Элине 1,9 млн долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекеры не верят в Свитолину


Призовые на US Open-2019. Выход в 1/4 финала - 500 тысяч долларов, выход в 1/2 финала - 960 тысяч долларов, выход в финал - 1 900 тысяч долларов, победитель турнира - 3 850 тысяч долларов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миллион долларов за матч. Посчитали призовые Свитолиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 78772
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 37449
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 33274
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 27756
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 21312
Спорт
Букмекеры надеются, что Украина легко победит Литву
Букмекеры надеются, что Украина легко победит Литву Просмотров: 216
Жгучая блогерша обиделась на запрет интервью с Зинченко
Жгучая блогерша обиделась на запрет интервью с Зинченко Просмотров: 711
Кенджьора заявил, что имеет варианты с переходом
Кенджьора заявил, что имеет варианты с переходом Просмотров: 243
Букмекеры не верят в Свитолину
Букмекеры не верят в Свитолину Просмотров: 486
"Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в "Шахтер" - немецкие фанаты комментируют переход украинца
"Бедный Коноплянка! Жаль, что он уходит в "Шахтер" - немецкие фанаты комментируют переход украинца Просмотров: 441
Больше всего комментируют
12
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
5
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Обмен пленных перенесли
2
Останки Романа Романенко не могли эвакуировать три дня
Голосов: 2573
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua