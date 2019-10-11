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пятница, 11 октября 2019 12:25

Миллиарды гривен. "Шахтер" показал доходах за прошлый год

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Миллиарды гривен. &quot;Шахтер&quot; показал доходах за прошлый год
На трансфере Ракицкого "Шахтер" заработал 10 миллионов евро. Фото: официальный сайт "Зенита"

"Горняки" на своем сайте опубликовали финансовый отчет за прошлый год.

Об этом пишет "Спортарена".

В прошлом сезоне "Шахтер" заработал 3,76 миллиарда гривен (139 миллионов евро) без вычета НДС. Эта сумма в 2 миллиарда гривен (75 миллионов евро) выше той, которую клуб заработал в сезоне 2017/18.

В частности, доходы от УЕФА и ФИФА за сезон выросли до 1603 миллионов гривен (59,2 миллиона евро). Для сравнения: в сезоне 2017/18 "горняки" заработали только 888 миллинов гривен (32,8 миллиона евро).

Еще больше выросли доходы от продажи футболистов. За трансферы игроков "Шахтер" заработал 1 миллиард 478 миллионов гривен (54,6 миллиона евро). Интересно, что за этот период дончане сделали только одну дорогу продажи - защитник Ярослав Ракицкий перебрался в "Зенит" за 10 миллионов евро. А вот доходы от коммерческой деятельности уменьшились на 560 миллионов гривен - до 680 млн (25,1 миллиона евро).

Наибольшая часть доходов от коммерческой деятельности пришлось на спонсорство и рекламу. Здесь доходы "Шахтера" составили 586 миллиона гривен (21,6 миллиона евро). При этом сумма в сезоне-2018/19 меньше, чем в позапрошлом сезоне на 36 миллионов гривен.

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В прошлом сезоне "Шахтер" одержал победу в чемпионате и Кубке Украины. В еврокубках дончане заняли третье место в группе ЛЧ, а на стадии 1/16 финала ЛЕ вылетели от "Айнтрахта".

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