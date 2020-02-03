Милевский забил гол российской команде

В прошлом сезоне Артем Милевский стал чемпионом Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Украинский форвард Артем Милевский "Динамо" Брест отметился голом в ворота российских "Крыльев Советов" во время товарищеского матча.

Милевский подхватил мяч еще на своей половине поля. Придя с ним метров тридцать, он отдал пас на Михаила Гордейчука на фланг. А после этого получил обратной пас от партнера у ворот соперника и отправил мяч в ворота соперников в одно касание.

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Матч завершился вничью 1:1. Российская команда отыгралась за 5 мин. до окончания встречи благодаря мячу хорвата Деяна Радонича.