Милевский рассказал, в каком чемпионате мечтал играть

Артем Милевский стал новичком "Миная". Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский мечтал играть в итальянской Серии А.

В Милевского были варианты продолжения карьеры в чемпионате Италии, но договориться о переходе так и не удалось.

"Я очень сильно хотел играть в Серии А, были возможности, варианты, но так и не получилось", - сказал Милевский в эфире "ТаТоТаке".

По сообщению СМИ в услугах Милевского были заинтересованы "Ливорно" и "Фиорентина".

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Артем Милевский подписал контракт с новичком УПЛ "проходят" на полтора сезона.