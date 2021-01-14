Милевский рассказал, в каком чемпионате мечтал играть

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский мечтал играть в итальянской Серии А.
В Милевского были варианты продолжения карьеры в чемпионате Италии, но договориться о переходе так и не удалось.
"Я очень сильно хотел играть в Серии А, были возможности, варианты, но так и не получилось", - сказал Милевский в эфире "ТаТоТаке".
По сообщению СМИ в услугах Милевского были заинтересованы "Ливорно" и "Фиорентина".
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Артем Милевский подписал контракт с новичком УПЛ "проходят" на полтора сезона.
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