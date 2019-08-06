Милевский рассказал, из-за кого получил самый большой штраф в "Динамо"

Милевский и Алиев проводили весело время не только на футбольном поле

Форвард Артем Милевский рассказал о самом большом штрафе в карьере во времени выступлений за "Динамо".

По его словам, штрафы не были прописаны в контракте игрока. Их просто озвучивал президент клуба Игорь Суркис.

"У нас в Киеве была фраза" посидел на десятку ". Увидели тебя в ресторане - штраф." Десятка "была существенной суммой. Но я такой человек: если видели меня, пожалуйста, забирайте. Тем более это не самый мой большой штраф. когда я 50 тысяч долларов отдал. Саня Алиев "накосячил". ​​После бани куда- то поехали. Саня все не мог успокоиться. Мы договорились уже, но все равно пошли и сдали нас Суркису. А это произошло за два дня до матча. я за рулем был ", - рассказал Артем Милевский в интервью" Onliner "

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Сейчас Артем Милевский выступал в составе "Динамо" Брест. Его команда борется за титул чемпиона страны с БАТЕ.