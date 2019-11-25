Милевский расплакался после завоевания чемпионства в Беларуси

Артем Милевский уже 3 сезон выступает в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Динамо" (Брест)

В 29 туре чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) досрочно стало чемпионом страны, а Артем Милевский после поединка против "Витебска" не смог сдержать слез.

34-летний форвард расплакался после финального свистка в кругу фанатов - это эмоциональный момент попал в кадры трансляции, сообщает "Обозрватель"

Для "Динамо" (Брест) чемпионское звание стало первым в истории клуба.

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Артем Милевский до этого трижды становился чемпионом Украины. Милевский родился и до 15-летнего возраста жил в Беларуси, после чего переехал в Киев и получил украинского гражданства.