Милевский расплакался после завоевания чемпионства в Беларуси

В 29 туре чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) досрочно стало чемпионом страны, а Артем Милевский после поединка против "Витебска" не смог сдержать слез.
34-летний форвард расплакался после финального свистка в кругу фанатов - это эмоциональный момент попал в кадры трансляции, сообщает "Обозрватель"
Для "Динамо" (Брест) чемпионское звание стало первым в истории клуба.
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Артем Милевский до этого трижды становился чемпионом Украины. Милевский родился и до 15-летнего возраста жил в Беларуси, после чего переехал в Киев и получил украинского гражданства.
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