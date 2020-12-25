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пятница, 25 декабря 2020 18:37

"Милевский будет мучиться, как и весь "Минай" - Леоненко

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&quot;Милевский будет мучиться, как и весь &quot;Минай&quot; - Леоненко
Артем Милевский последние 4 года играет в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал переход Артема Милевского в "Минай".

По словам Леоненко, ничего хорошего в этом переходе для футболиста нет.

"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры - будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", - написал Леоненко Инстаграм.

После первого круга "Минай" идет на 11-м месте имея 10 очков.

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Артем Милевсьикй подписал контракт с "Минаем" на полтора сезона. До этого в Украине форвард выступал только за киевское "Динамо".

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