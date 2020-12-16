"Милану" - 121: Шевченко вряд ли возглавит тренерский штаб клуба летом

"Милан" был основан 16 декабря 1899 года

Cегодня исполнился 121 год итальянскому "Милану" - клуб был основан 16 декабря 1899 англичанином Гербертом Килпином.

"Милан" лидирует в чемпионате Италии, с тремя очками преимущества от другой команды города, "Интера". "Красно-черные" не завоёвывали "скудетто" - нашивку в виде итальянского флага, которую носит чемпион страны – с сезона 2010/11. Не играли в Лиге чемпионов с марта 2014 года. Именно такую задачу – вернуться в самый сильный клубный турнир континента – поставило руководство на этот чемпионат. Уже можно сказать, что она выполнена на 75-80 процентов. Для того, чтобы играть в ЛЧ 2021/22, "Милану" достаточно занять четвёртое место.

Учитывая текущие результаты команды, нужно какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы "россо-нери" финишировали пятыми. Если это случится, то нынешний тренер, Стефано Пиоли, признанный лучшим в стране 2020-го, уйдет в отставку, и его место может занять Андрей Шевченко, бывший игрок клуба, второй бомбардир в его истории. Контракт Шевы с УАФ действует до конца 2022-го, когда закончится финальная часть Кубка мира, но имеет опцию расторжения после Евро-2021 по инициативе тренера.

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Стартовый состав "Милана" - на уровне самых сильных команд Италии, усилить надо скамейку запасных, чем и займется директор клуба Паоло Мальдини в январе, когда откроется период дозаявок. Лидеры команды – Златан Ибрагимович и Тео Ернандес – уже не стесняются говорить слово "скудетто", намекая, что борьба за топ-4 – не то, чем они готовы удовлетвориться. В 11 матчах чемпионата "Милан" не проиграл ни разу: 8 побед и три ничьи. Сегодня в 21:45 "россо-нери" сыграют на выезде с "Дженоа". Именно эта команда нанесла последнее поражение "Милану" в чемпионате Италии. Случилось это 8 марта на домашней арене миланцев. С тех пор в серии "А" команда Стефано Пиоли не проигрывает 23 матча.

"Милан" - семикратный обладатель Кубка/Лиги чемпионов. Шесть игроков команды были обладателями "Золотого мяча": Джанни Ривера (1969), Рууд Гуллит (1987), Марко Ван Бастен (1988, 1989, 1992), Джордж Веа (1995), Андрей Шевченко (2004), Рикардо Кака (2007).