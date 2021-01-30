"Милан"победил "Болонью" и продолжает

Ибрагимович не реализовал пенальти. Фото Рейтер

"Болонья" принимала "Милан" в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе "Ренато Далль'Ара" и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Дебютный гол был забит на 26-й минуте матча. "Россонери" получили право пробить пенальти, к мячу подошёл Златан Ибрагимович, но ему не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Однако на подборе оказался Анте Ребич, он и забил мяч. На 55-й минуте "Милан" снова заработал пенальти, и на этот раз его удачно исполнил Франк Кессье. На 81-й минуте "Болонья" отыграла один мяч усилиями Андреа Поли.

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Таким образом, "Милан" по итогам 20 туров набрал 46 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А. "Болонья" (20) — на 13-м месте. В тройку лидеров также входят "Интер" (41) и "Рома" (37).