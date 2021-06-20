"Милан" вступил в переговоры по Яремчуку

Роман Яремчук забил 10 мячей за Украину. Фото: УАФ

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини связался с представителями "Гента" на предмет возможного трансфера Романа Яремчука, сообщает журналист Алессандро Якобоне.

25-летний форвард сборной Украины может перейти в "Милан" в аренду с правом выкупа за 15-16 миллионов евро. В его трансфере заинтересован тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что Яремчуком интересуются "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

"Гент" хочет выручить за трансфер футболиста 25-30 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гент" определился с ценой на Яремчука

Яремчук в минувшем чемпионате Бельгии забил 20 голов и отдал 7 голевых передач. На чемпионате Европы Роман Яремчук сыграл 2 матча, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.