"Милан" сохранил лидерство в Серии А и установил рекорд, забив самый быстрый гол

Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в Серии А. Фото: Gettyimages.com

В матче 13-го тура Серии А "Милан" в гостях победил "Сассуоло" - 2:1.

Форвард гостей Рафаэл Леау вывел "россонери" вперед через 6,2 секунды после начала встречи. Португалец стал автором самого быстрого гола в истории Серии А.

Чалханоглу удвоил преимущество "Милана", однако гол турецкого полузащитника был отменен после просмотра видеоповтора. В середине первого тайма гости все же отметились вторым мячом в поединке. Результативный удар на счету Алексиса Салемакерса.

В конце встречи "Сассуоло" сократил отставание в счете усилиями Доменіко Берарди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" забила "Роме" 4 гола за 30 минут

"Милан" сохраняет лидерство в Серии А. "Россонери" на одно очко опережают "Интер". 23 декабря "Милан" дома примет "Лацио".