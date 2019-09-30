"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом

Рафаэль Леау перешел летом в "Милан" с "Лилля". Фото: "ФК Лилль"

Милан" уступил "Фиорентине" в рамках 6 тура Сергее А 1: 3.

Об этом пишет "Спортарена".

Счет был открыт уже на 14-й минуте - пенальти реализовал летний новичок фиалок Эрик Пульгар. На 55-й же минуте "Милан" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Маттео Мусаккьо.

Гаэтано Кастровилл на 66-й минуте удвоил преимущество команды Винченцо Монтелла. Практически сразу в ворота "Милана" снова был поставлен пенальти, однако Федерико Кьеза не смог переиграть с точки Джанлуиджи Доннаруму. Кьеза исправился на 78-й минуте, когда ассистировал Франку Рибери.

"Милан" смог уйти от разгрома на 80-й минуте - Рафаэль Леау завершил голом красивый сольный проход обыграв сразу несколько игроков соперника.

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В турнирной таблице команда Марко Джампаоло базируется лишь на 16 месте имея только 6 очков. Следующую игру "Милан" сыграет 5 октября против "Дженоа" в гостях.