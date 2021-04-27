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вторник, 27 апреля 2021 09:05

"Милан" потерпел разгромное поражение и вылетел из зоны Лиги чемпионов

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&quot;Милан&quot; потерпел разгромное поражение и вылетел из зоны Лиги чемпионов
Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 33-го тура "Лацио" разгромил "Милан" - 3:0.

Уже не старте поединка римляне вышли вперед. Под конец первого тайма хозяева забили второй гол, но судья его отменил после подсказки ВАР.

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После перерыв "Лацио" смог удвоить свое преимущество. А в конце встречи Чиро Иммобиле довел дело до разгрома.

После поражения "Милан" скатился на пятое место. "Россонери", "Ювентус" и "Наполи" имеют по 66 очков. Но по дополнительным показателям "Милан" находится вне зоны Лиги чемпионов.

В Серии А лидирует "Интер", который опережает "Аталанту" на 11 очков.

В следующем туре "Милан" будет принимать "Бенавенто".

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