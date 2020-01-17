"Милан" покупает звезду "Динамо" за 20 млн евро

Полузащитник загребского "Динамо" и сборной Испании Данные Ольмо близок к переходу в "Милан".
"Россонери" заплатят за игрока 20 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Также "Динамо" получит до млн евро в случае последующей перепродажи 21-летнего испанца, сообщает "Sportske Novosti,"
Сам Ольмо подпишет с итальянским клубом 5-летний контракт с зарплатой в 2.5 миллиона евро за сезон. Испанец является самым талантом "Динамо" Загреб.
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Данные Ольмо забил 8 голов и отдал 7 передач в 22 играх за "Динамо" в этом сезоне.
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