"Милан" покупает звезду "Динамо" за 20 млн евро

Дани Ольмо находится в шаге от перехода в "Милан", Фото: из открытых источников

Полузащитник загребского "Динамо" и сборной Испании Данные Ольмо близок к переходу в "Милан".

"Россонери" заплатят за игрока 20 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Также "Динамо" получит до млн евро в случае последующей перепродажи 21-летнего испанца, сообщает "Sportske Novosti,"

Сам Ольмо подпишет с итальянским клубом 5-летний контракт с зарплатой в 2.5 миллиона евро за сезон. Испанец является самым талантом "Динамо" Загреб.

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Данные Ольмо забил 8 голов и отдал 7 передач в 22 играх за "Динамо" в этом сезоне.