"Милан" отстранили от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение по спору итальянского "Милана" с УЕФА о нарушении финансового фэйр-плей.
За нарушение рагламента клуб отстранен от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает пресс-служба CAS.
"Милан" в случае отстранения получит год отсрочки, чтобы уладить все нарушения финансового фэйр-плей.
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Место "россонери" в групповом этапе Лиги Европы достанется "Роме". В квалификации соревнований взамен сыграет "Торино".
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