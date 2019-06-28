"Милан" отстранили от еврокубков

"Милан" не сыграет в Европе. Фото: Спортобоз

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение по спору итальянского "Милана" с УЕФА о нарушении финансового фэйр-плей.

За нарушение рагламента клуб отстранен от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает пресс-служба CAS.

"Милан" в случае отстранения получит год отсрочки, чтобы уладить все нарушения финансового фэйр-плей.

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Место "россонери" в групповом этапе Лиги Европы достанется "Роме". В квалификации соревнований взамен сыграет "Торино".