"Милан" остался без главного тренера

Гаттузо не сумел вывести команду в Лигу чемпионов

Генеральный директор "Милан" Иван Газидис подтвердил уход Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера "красно-черных". Об этом пишет X-Sport

Руководство клуба высоко оценило работу тренера за 18 месяцев у руля команды.

"Рино сделал все возможное в минувшем сезоне. Он работал не покладая рук и всегда брал на себя ответственность, ставя интересы клуба выше собственных. От всей души благодарим тебя, Рино".



41-летний специалист отказался от 90% неустойки, полагающейся по контракту.

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Сезон-2018/19 "Милан" завершил в топ-5 турнирной таблицы Серии А.