"Милан" не может победить во втором матче подряд

Подопечные Стефано Пиола продолжает лидировать в Серии А. Фото: Reuters

В 12-м туре Сергее А "Дженоа" и "Милан" не смогли выявить сильнейшего - 2: 2.

1-й тайм прошел с преимуществом "Милана", но ни одна из команд не смогла забить.

В начале второй половины игры хозяева вышли вперед после точного удара Маттиа Дестро с Дженоа. "Милан" ответил через 5 мин. голом Давида Калабрии.

Дестро оформил дубль на 60-й мин., но избежать 1-го поражение в чемпионате "россонери" смогли благодаря голу 20-летнего Пьера Калулу за 7 мин. до конца игры.

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Команда Стефано Пиола второй раз подряд потеряла очки в Серии А, но остается лидером чемпионата с отрывом в 1 балл от "Интера". 20 декабря "Милан" сыграет в гостях против "Сассуоло".