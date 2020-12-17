"Милан" не может победить во втором матче подряд

В 12-м туре Сергее А "Дженоа" и "Милан" не смогли выявить сильнейшего - 2: 2.
1-й тайм прошел с преимуществом "Милана", но ни одна из команд не смогла забить.
В начале второй половины игры хозяева вышли вперед после точного удара Маттиа Дестро с Дженоа. "Милан" ответил через 5 мин. голом Давида Калабрии.
Дестро оформил дубль на 60-й мин., но избежать 1-го поражение в чемпионате "россонери" смогли благодаря голу 20-летнего Пьера Калулу за 7 мин. до конца игры.
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Команда Стефано Пиола второй раз подряд потеряла очки в Серии А, но остается лидером чемпионата с отрывом в 1 балл от "Интера". 20 декабря "Милан" сыграет в гостях против "Сассуоло".
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