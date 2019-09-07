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суббота, 07 сентября 2019 16:04

"Милан" может вернуться к кандидатуре Тайсона

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&quot;Милан&quot; может вернуться к кандидатуре Тайсона
Тайсон может оставить "Шахтер" зимой

"Милан" может вернуться к варианту с подписанием вингера "Шахтера" Тайсона в зимний трансферный период.

Об этом пишет портал sportarena.com.

Россонери минувшим летом были готовы заплатить Горнякам 20 миллионов за трансфер их лидера, на что чемпион Украины ответил отказом. Донецкий клуб желает выручить за бразильца 30 миллионов евро.


В нынешнем сезоне капитан "Шахтера" принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.

"Шахтер" через неделю, 14 сентября, в рамках Favbet Лиги примет "Зарю".

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На данный момент коллектив Каштру уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимально возможные 18 очков после 6 матчей.

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