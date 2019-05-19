"Милан" может не играть в еврокубках из-за неожиданной причины

Команде Дженнаро Гаттузо нужно финишировать только в зоне Лиги чемпионов.

Руководство итальянского "Милана" всерьез обдумывает возможность пропустить один еврокубковый сезон.

Окончательное решение боссы "россонери" примут после последнего тура Серии А, сообщает "Corriere della Sera".

По информации издания, если "Милан" не квалифицируется в Лигу чемпионов благодаря финиша в топ-4 чемпионата, то может пойти на интересную соглашение с УЕФА. Миланцев на год отстранен от еврокубков, но снимут все претензии по соблюдению финансового fair-play.

Участие в Лиге Европы не слишком интересует "Милан" и они с радостью откажутся от участия во втором по значению евротурнире, чтобы сконцентрироваться на выходе в ЛЧ по итогам сезона 2019/20.

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Сейчас "Милан" идет шестым в турнирной таблице. За 2 тура до конца первенства "россонери" на 3 очка отстают от Аталанты, которая занимает последнее место в топ-4. В заключительных матчах миланцы сыграют против "Фрозиноне" и "СПАЛ".