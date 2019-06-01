Раньше Доннаруммой интересоваллся "Реал"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма интересен "Манчестер Юнайтед".

"Милан" готов продать Доннарумму за 60 млн евро. информирует footballhd-news.com.

Итальянский клуб может продать 20-летнего вратаря, но если "красные" заплатят 60 млн евро. Поскольку "Милан" меняет стратегию этим летом и должен будет сократить расходы в связи с финансовыми проблемами, то Доннарумма – наиболее вероятное имя для продажи.

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Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" уже контактировал с агентом Миной Райола о доступности Доннаруммы, и "Милан" оценил своего игрока в 60 млн евро.