Миколенко станет единственным трансфером "Эвертона"

Миколенко забил 5 мячей за киевлян. Фото: "Футбум"

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко, вероятно, станет единственным зимним приобретением "Эвертона".

Клуб собирается продать Люку Диня, у которого конфликт с Рафаэлем Бенитесом. За счет этих средств, вероятно, клуб рассчитается с "Динамо", а также уменьшит зарплатную ведомость, сообщает The Athletic. .

"Эвертон" заинтересован в переходе правого защитника "Норвича" Макса Ааронса, но за него просят € 18 млн, а "ириски" не могут себе позволить потратить такую большую сумму дважды за одно трансферное окно.

Кроме того, в сферу интересов мерсисайдцев входят игрок менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария, полузащитник "Спартака" Гус Тил, выступающий за "Фейеноорд" на правах аренды, а также игрок "Монако" Александр Головин и хавбек "Ньюкасла" Шон Лонгстафф.

Учитывая бюджетные ограничения "Эвертона", новые трансферы, скорее всего, состоятся только в летнее трансферное окно.

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За 5 лет пребывания в киевском "Динамо" Виталий Миколенко сыграл 88 матчей и забил 5 мячей. В его активе также 21 матч за сборную Украины.