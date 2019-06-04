Миколенко рассказал о первой машине, недвижимость в Киеве, отношения с девушками

Миколенко не принял бы предложения перейти в "Зенинт".

Сборная Украины готовится к важным матчам в Харькове против сборной Сербии и Люксембурга.

Во время подготовки к важным матчам сборной защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал в блице о своем автомобиле, фамилии партнеров по команде, недвижимость в Киеве, уносить с девушками и игру против Роналду, возможеный переход в "Зенит" или "Ливерпуль".

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В этом сезоне Миколенко провел за "Динамо" 23 матча, в которых сделал три ассиста. За сборную Украины только сыграл только в двух играх против Португалии и Люксембурга.