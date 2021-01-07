Миколенко рассказал, где хочет продолжить карьеру

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионате Италии или Англии.

Пока защитник хочет сконцентрироваться на выступлениях за "Динамо" и дальше прогрессировать.

"Если честно, сейчас я в "Динамо" учусь, стараюсь прогрессировать на каждой тренировке. Сейчас здесь очень классно с таким тренером. Кайфую ежедневно.

Куда, если не "Динамо"? Если говорить о какой-то чемпионат, то, наверное, это будет Италия, Англия", - сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

По сообщению СМИ в услугах игрока заинтересованы "МЮ", "Наполи" и "Милан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер "Лацио" одобрил кандидатуру Зинченко

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел в футболке "бело-синих" 17 матчей, в которых отметился 2 ассист. Портал Transfermarkt оценивает Миколенко в €13 млн.