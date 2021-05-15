Миколенко поедет в сборную

Миколенко сыграл 7 минут в финале. Фото: ua-football.com

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун подтвердил, что защитник киевского клуба Виталий Миколенко избежал перелома. 21-летний украинец был заменен на 11-й минуте финала Кубка Украины с "Зарей" после столкновения с Артемом Громовым.

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы.

Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды", – сказал Шморгун.

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"Динамо" выиграло финал – 1:0 и впервые с 2015 года сделало "золотой дубль". Киевляне стали чемпионами и владельцами Кубка. Миколенко является основным защитником и "Динамо", и сборной Украины.