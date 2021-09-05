Миколенко оставил лагерь сборной

Миколенко отыграл за сборную оба матча. Фото: ua-football

Фланговый защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины. Такое решение принял и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова - игрок вернется в расположение киевского "Динамо".

22-летний украинец сыграл все время в матчах против Казахстана и Франции. В расположении сборной остается два левых защитника - Виктор Корниенко и Эдуард Соболь.

Ранее Петраков отпустил со сборной Пятова, Матвиенко, Степаненко, Сидорчука, Забарного, Цыганкова и Малиновского. В то же время в главную команду страны вызвали Коноплю, Кочергина и Булеца.

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8 сентября в 21:45 на выезде Украины проведет товарищескую игру против Чехии. Официальные матчи Украина сыграет в октябре против сборных Финляндии (на выезде) и Боснии и Герцеговины (дома).