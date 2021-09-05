Миколенко оставил лагерь сборной

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 54
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 387
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 4374
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1917
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 315
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1755
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 9801
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3150
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 936
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 261
Фото
Все фото
10
8
5
26
5
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Видео
Все видео
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 936
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1107
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 414
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2025
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 387
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
воскресенье, 05 сентября 2021 17:32

Миколенко оставил лагерь сборной

  Комментировать
Миколенко оставил лагерь сборной
Миколенко отыграл за сборную оба матча. Фото: ua-football

Фланговый защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины. Такое решение принял и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова - игрок вернется в расположение киевского "Динамо".

22-летний украинец сыграл все время в матчах против Казахстана и Франции. В расположении сборной остается два левых защитника - Виктор Корниенко и Эдуард Соболь.

Ранее Петраков отпустил со сборной Пятова, Матвиенко, Степаненко, Сидорчука, Забарного, Цыганкова и Малиновского. В то же время в главную команду страны вызвали Коноплю, Кочергина и Булеца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французская газета назвала звезду сборной Украины

8 сентября в 21:45 на выезде Украины проведет товарищескую игру против Чехии. Официальные матчи Украина сыграет в октябре против сборных Финляндии (на выезде) и Боснии и Герцеговины (дома).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миколенко оставил лагерь сборной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина выиграла первое и единственное золото Олимпиады

Самое читаемое
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 9801
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 8388
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 5418
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
5
 Просмотров: 4860
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 4374
Спорт
Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду
Самый возрастной игрок сборной приближатся к рекорду Просмотров: 315
Французская газета назвала звезду сборной Украины
Французская газета назвала звезду сборной Украины Просмотров: 765
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
 Просмотров: 450
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции Просмотров: 468
Реванша с Ломаченко не будет - Лопес
Реванша с Ломаченко не будет - Лопес Просмотров: 414
Больше всего комментируют
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
9
Виктора Ющенко отравили токсинами
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
1
Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам
Голосов: 13
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть