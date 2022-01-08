Миколенко дебютирует в Англии

Рафаэль Бенитес включил украинца Виталия Миколенко в стартовый состав "Эвертона" на выездной матч кубка Англии против "Халл Сити". Таким образом, украинский защитник дебютирует за свою новую команду.
Миколенко пополнил состав "ирисок" 1 января. Сумма трансфера составила €23 млн.
Свой последний официальный поединок украинский защитник провел еще 12 декабря, когда "Динамо" встречалось с "Зарей" в рамках украинской Премьер-лиги.
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Встреча "Халл" – "Эвертон" начнется в 19:30 по киевскому времени. Ранее тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес шутил над английским Виталия Миколенко.
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