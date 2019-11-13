Михайлюку дали шанс

Михайлюк начал получать шанс в основе. Фото: nba.com

Украинец Святослав Михайлюк провёл очередной матч за "Детройт". Команда уступила "Майами" – 108:117.

На этот раз Михайлюк провёл достаточно хороший игровой отрезок, пусть и небольшой. Во всяком случае количество набранных очков превысило количество сыгранных минут. За 5 минут он набрал 6 очков, реализовав обе трёхочковые попытки. Также он успел сделать три подбора и заработать два фола. Об этом пишет prosportua.com

Что касается командного результата, то причин неудачи "Пистонс" несколько. Вновь не играли ведущие игроки – Блэйк Гриффин и Деррик Роуз. Плюс слабо сыграл Андре Драммонд. Он сделал всего 9 подборов (при 16-ти очках), хотя нормальная цифра для него вдвое больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв. Михайлюк результативно отыграл в НБА

После этого поражения "Детройт" опустился на 12-е место в Восточной конференции.