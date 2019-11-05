Михайлюк провел неудачную игру в НБА

Большую часть прошлого сезона Святослав просидел на скамье запасных

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Детройта". Команда при этом уступила "Вашингтону" – 99:115. После этого поражения команда опустилась на 10-е место в конференции, пропустив вперёд даже "Атланту" Алексея Лэня, которая три последних матча проиграла.Об этом сообщает prosportua.com

На этот раз Михайлюк получил более чем достаточно игрового времени – 27 минут. Но набрать он успел лишь 6 очков, реализовав два из трёх трёхочковых. Также на его счету три передачи.

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Это второй выход Михайлюка в основе "Детройта". В минувшем туре он набрал 9 очков, но сыграл лишь 8 минут.