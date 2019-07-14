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Михайлюк проиграл в матче плей-офф Летней лиги

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Михайлюк проиграл в матче плей-офф Летней лиги
Михайлюк сыграл на турнире 5 матчей

"Дейтройт Пистонс" уступили "Бруклину" в первом раунде плей-офф Летней лиги НБА, которая проходит в Лас-Вегасе. Игра завершилась со счетом 85:105.

Украинец Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе. За 30 минут на паркете украинец набрал 6 очков (2-12 с игры, 1-6 трехочковые), совершил 4 подбора и отдал 3 передачи, допустив 3 потери – пишет sport.ua

Михайлюк сыграл во всех пяти матчах турнира.

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Также в Летней лиге НБА сыграл украинец Иссуф Санон, который выступал за "Вашингтон".

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Дата
14
июля

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