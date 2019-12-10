Михайлюк помог "Детройту" победить "Нью-Орлеан" в НБА

Святослав Михайлюк набрал 8 очков в матче против "Нью-Орлеана". Фото: Pistons Powered

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк заработал 8 очков в победной игре команда против "Нью-Орлеан Пеликанс" - 105: 103.

Кроме этого, украинец сделал один подбор и одну передачу. Всего он провел на площадке чуть более 20 минут.

Михайлюк выполнил 8 бросков с игры в поединке с "Нью-Орлеаном", из них 3 оказались точными, пишет "Спортарена"

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"Детройт" находится на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре